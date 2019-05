Elfogadta a pályázatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., most már készülhet a mohácsi Duna-híd műszaki tervezete.

A Duna-híd beruházás létrejötte azért is fontos, mert ezáltal Pécs felé út nyílik a keletei országrész irányából is, továbbá eddig csak komppal lehetett átjutni a két partszakasz között, amit most felváltana a híd.

Az utóbbi változás azért is lesz jelentős előrelépés a területnek, mert a komp forgalma a rossz időjárási viszonyok miatt szünetelt, de a híd esetében már nem lesz időjárás függő az átjutás.

Az előzetes információk szerint a hidat 240 méter hosszúra tervezik. A jelenleg tervezés alatt álló híd lehetőséget biztosítana majd az M6-os autópálya és az 51-es út összekötésére. Ha elkészül a mohácsi Duna-híd elkészülte után az első Baranya megyei Duna-híd lesz.

