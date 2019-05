Reggelig többnyire erősen felhős lesz az ég, eleinte többfelé, éjszaka szórványosan fordulhat elő eső, zápor, kezdetben néhol zivatar.

Csütörtökön északkeleten erősen felhős idő lesz, másutt szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Keleten, északkeleten többfelé, másutt elszórtan várható zápor, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Éjszaka a szél mindenütt északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, csütörtökön néhol viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 21 fok között várható.

Forrás: MTI