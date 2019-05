Gyermeknapi plüsstisztítás lesz egy önkiszolgáló mosodaláncnál.

A Bubbles gyermeknap alkalmából „Hozd el a mackód, kitisztítjuk” címmel 2019. május 26-án 10 és 17 óra között ingyenes plüsstisztító akciót szervez. A mosoda minden elhozott kedvenc után felajánl 100 Ft-ot az UNICEF Magyarország számára.

Sokan nem is sejtik, hogy a plüssök mennyire piszkolódnak, szívják a port, és a bennük élő atkák akár allergiát is okozhatnak. A gyermekek pedig éppen ezekkel a szőrmókokkal alszanak, játszanak és gyakran még szájukba is veszik kedvenceiket. Éppen ezért érdemes időről időre megtisztítanunk kedvenc mackójukat és kiiktatni ezt a bacilusforrást