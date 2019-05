Országos hiány van egy csecsemőknek szánt vekcinából

Nemcsak a patikákban, hanem a havi készletet felhalmozó kórházakban is érezhető már a Konakion-hiány.

A 24.hu szerint a Konakion nevű injekcióból május eleje óta áll fenn készlethiány. Ezt az injekciót minden baba a születése után pár órával megkapja a kórházban.

A szájon át is beadható injekciót nemcsak a kórházban kapja meg az újszülött, hanem otthon, 4-7 napos korában is be kell adni neki.