"Szeretnék szabadon, jó lelkiismerettel élni. Mindazzal a változással, amit a történtek létrehoztak bennem. Szerintem, ha harag, vagy félelem van az ember életében, az megkötözötté teszi. Újra és újra visszatalál ahhoz a ponthoz, ami fáj. A rabjává válik" – fogalmazott a futónő a sportagvalaszto.hu oldalon megjelent írásában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, május közepén megszüntette a Fővárosi Törvényszék annak a férfinak a letartóztatását, aki 2018 októberében edzés közben megtámadta az ultrafutó Makai Viktóriát, néhány száz méterre a nő házától.

A 37 éves férfi előbb súlyosan megverte, majd megpróbálta megerőszakolni a futónőt. A 24.hu korábban azt írta, hogy a szexuális erőszak bűntettével vádolt H. István fellebbezésének helyt adott a másodfokú bíróság, így házi őrizetbe került. A férfi a támadás során kétszer is kísérletet tett arra, hogy megerőszakolja Makai Viktóriát, ám nem volt merevedése, ezért ez végül meghiúsult. Így aztán orális szexre kényszerítette, miközben a férfi az ujjaival próbált behatolni. Ekkor ért oda a többgyermekes nő férje, aki véget vetett a támadásnak. A nyomozók később a férfit a saját lakásában találták meg, a családapa felesége nyitott ajtót nekik.

A márciusi előkészítő ülésen a férfi beismerte bűnösségét.

Makai Viki a következőképp reagált írásában arra, hogy támadója házi őrizetbe került.

Viki a támadás kapcsán leírta:

Addig verte a fejem H. István, a „megtört családapa”, míg már egyik szememen sem láttam, az orrom megrepedt, a szám felszakadt. Annyi vért nyeltem, hogy még másnap is azt hánytam.

Fizikai sérülései kapcsán Viki hozzátette:

A kettős látásom 7 hónap alatt minimálisra csökkent, de visszamaradt 2% rejtett kancsalság és az előtte évekig szunnyadó szürke hályogom, napok alatt műtét készre érett. Fogászati kezeléseim jelenleg is tartanak. Volt ahol megúsztam egy koronával, van ahol implantátum beültetését javasolták. … és visszamaradt egy pici barna pigment folt a szemem alatt, ami egy életre aktualizálta a tükörképemet. Szerintem életem végéig mindig megijedek, ha valaki mögöttem apró kavicsra lép, de sok kukába való illúzióm is végre a helyére került, és most már a történtekkel együtt vagyok önmagam.