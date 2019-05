Így értékelte Orbán Viktor a Fidesz győzelmét

Orbán rövid beszédében azt mondta, Magyarország erős, mert a magyarok egységesek.

"Ma hivatalosan is bejelenthetem, hogy a 2019-es európai parlamenti választást, megnyertük, rekord részvétel mellett rekord győzelmet arattunk" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz eredményváróján a budapesti Bálnában az EP-választások után vasárnap este. A Fidesz-KDNP a szavazatok 52,14 százalékát szerezte meg, ezzel 13 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.

A Fidesz vezetősége ismét a Roxette Listen To Your Heart című számára vonult be a pódiumra, majd Orbán Viktor mondott beszédet, aki arról beszélt, hogy a magas részvétellel Magyarország bizonyította, hogy európai nemzet, Európa a mi hazánk is, és ezért meg is akarjuk változtatni. Külön megköszönte azoknak, akik rájuk szavaztak, és akik segítették a kampányt.

Orbán azt mondta, korszakos győzelmet arattak, mert a bevándorlással egy új korszak kezdődött. Megköszönte azoknak, akik úgy szavaztak, hogy Magyarország maradjon a magyaroké, emellett a választás szerinte a nemzetegyesítés lehetőségét is adja, mert az EP-ben együtt lesznek a többi határon túli magyar párttal.

Orbán azt mondta, a választási győzelem egy megbízatás, a magyarok három dologgal bízták meg a fideszes képviselőiket: azzal, hogy állítsák meg egész Európában a bevándorlást, hogy védjék meg a nemzetek Európáját, és a keresztény kultúrát Európában. "Mi ezt is fogjuk tenni" – mondta Orbán.

"Az emberek itt azt gondolják, hogy Brüsszelben változásra van szükség, és olyan vezetők kellenek, akik tisztelik a nemzeteket, és büszkék a 2000 éves keresztény kultúrára"

- mondta.

Hozzátette, a Fidesznek Brüsszelben is Magyarország lesz az első, és mindenkivel együtt fognak működni, aki meg akarja állítani a bevándorlást. "Magyarország erős, mert a magyarok egységesek, a következő években azon fogunk dolgozni, hogy ezt az egységet megőrizzük" – mondta.

