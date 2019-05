DK: Orbán Pária lesz Európában

A parlament hétfői ülésén is az EP-választás volt a napirend előtti felszólalások témája.

Gyurcsány Ferenc (DK) úgy értékelt, a kormány nem érte el azt a kitűzött célját az EP-választáson, hogy többségbe kerüljenek a bevándorlásellenesek Európában.

Elmondta: Európa és Magyarország meghatározó politikusai között nincs olyan, aki azt mondja,

nyakló nélkül, ellenőrzés nélkül, bármilyen feltételekkel nyissuk ki a határokat. Maguk ezt mondják reggel, délben meg este.

Hozzátette: az eredmények alapján azok az erők fogják adni a többséget az EP-ben, akik erősebb, együttműködőbb, föderatív Európát akarnak.

"Maguk ezt elbukták", "páriák lesznek Európában". Valóságlátásból megbuktak és megbuktak Európa-politikából – összegzett. Véleménye szerint ennek az ország fogja megfizetni az árát az unió következő költségvetési vitájában.

Gyurcsány Ferenc azt mondta, Magyarországon nem szabad sajtó, szabad sajtó nélkül pedig nincs szabad választás, így a mostani választásból az derült ki, milyen hatékony volt a kormánypártok hazugsága.

A Jobbik is úgy látta, hogy a miniszterelnöknek nem sikerült elérnie célját

Gyöngyösi Márton (Jobbik) is úgy látta, hogy a miniszterelnöknek nem sikerült elérnie célját, az európai elitcserét, azt viszont sikerült elérnie, hogy Magyarországot nemzetközileg tökéletesen elszigetelje.

Szerinte ha az országtól megvonják az uniós forrásokat, kizárják a schengeni övezetből, az nem a migrációs, hanem Orbán Viktor politikája miatt lesz, ugyanis Európában nem tűrik azt, hogy a jogállamiságnak és a demokráciának fittyet hányva diktatúrát építenek ki.

A jobbikos politikus szerint a kormányfő most arra törekszik, hogy kivezesse Magyarországot az EU-ból, erről pedig őszintén tájékoztatnia kellene a magyar népet.

Közölte, a kormányfő hazugságra épülő kampányt folytat évek óta, és ezt azért nem veszi észre Magyarország népe, mert a miniszterelnök médiadiktatúrát épített ki.

Szerinte a migrációpárti Európa, a Renzik, a Merkelek és a Faymannok Európája már a történelem süllyesztőjébe került, kvóták nincsenek. "Ön egy hazug miniszterelnök, aki hazugságra építette fel a migrációellenes kampányát" – fogalmazott.

Az MSZP ellenzéki összefogásra szólít fel

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője az EP-választás európai üzenetének azt nevezte: nem sikerült kitörnie a "karaténból" azoknak szélsőjobboldali, populista politikusoknak, "politikusbűnözőknek", akik orosz pénzből akartak olyan rendszert építeni, amilyet Orbán Viktor épített "lopott" uniós forrásokból. Az európai progresszív erők, köztük az Európai Néppárt is, megőrizte azt a többséget, amellyel Európa mehet tovább az együttműködés útján – értékelt.

A voksolás belpolitikai üzenetének az MSZP elnöke azt tartja, hogy a kormánypártoknak nem sikerült megismételniük a tavalyi választási eredményt, nem tudtak kétharmados győzelmet aratni. Mint mondta, a Fidesz 220 településen elvesztette a választást az ellenzékkel szemben, ami reményt ad arra, hogy Magyarországon változást lehessen elérni októberben az önkormányzati választásokon.

Tóth Bertalan ezért az ellenzéki képviselőkhöz fordulva arról beszélt: ha ezeken a településeken "el lehet zavarni a fideszes kiskirályokat", és "nemzeti együttműködés rendszerének kiszolgálóit", akkor változást érhetnek el országban. "Mi ezt a felelősséget vállaljuk. Arra kérlek benneteket, hogy vállaljátok ti is, és együtt, közösen októberben hozzuk el a változást a választók számára, hozzuk el azt a valóságot, hogy októberben egy új országban ébrednek az emberek" – fogalmazott.

LMP: Óriási a megválasztott EP-képviselők felelőssége

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője megköszönte minden magyar embereknek a választáson való részvételt, és gratulált minden mandátumot nyert EP-képviselőnek. Szerinte pártja "becsülettel végigharcolta" a kampányt, és – tette hozzá – az eredmények ellenére mindenkinek köszönik a támogatást. A frakcióvezető egyetértett az előtte szóló ellenzéki vezetőkkel, köztük az MSZP frakcióvezetőjének véleményével, hogy az önkormányzati választásnak óriási jelentősége lesz.

Keresztes László Lóránt úgy vélte: óriási a felelősség a most megválasztott EP-képviselőkön és őket jelölő szervezeten, hiszen a következő ciklusban eldől Európa sorsa, hogy sikerül-e választ adni a klímaváltozásra, a globális migrációs krízisre és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekre.

Párbeszéd: nem aratott történelmi győzelmet a Fidesz

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt napirend előtt: nem aratott a hétvégi európai parlamenti (EP-) választáson történelmi győzelmet a Fidesz, és már formálódik az az ellenzéki együttműködés, amely az ősszel visszaszerzi Budapestet és a nagyvárosok többségét a kormánypárttól.

Hangsúlyozta: a tavaly áprilisi hárommillió helyett vasárnap csak 1,7 millióan szavaztak a Fideszre, miközben nagyságrenddel nagyobb összeget költöttek kampányra, mint a teljes ellenzék.

Az ön szélsőjobboldali kebelbarátainak nem sikerült az áttörés – jegyezte meg, mondván, ha otthon arattak is sikereket ilyen erők, az EP-ben nem jutnak majd jelentékeny szerephez.

Hangsúlyozta: se Budapesten, se a megyei jogú városok kétharmadában nem szerzett többséget vasárnap a Fidesz.

Az őszi önkormányzati választásokon vissza fogjuk szerezni Budapestet, és vissza fogjuk szerezni a nagyvárosokat, fel fogjuk szabadítani a fővárost is, és ezeket a vidéki városokat is az önök zsarnoksága alól – fogalmazott a formálódó ellenzéki együttműködéséről szólva.

KDNP: az a felhatalmazás, amit a kormány kapott, a nemzeti érdekek védelmét fogja szolgálni

Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője azt mondta, hogy az a felhatalmazás, amit a kormány kapott, a nemzeti érdekek védelmét fogja szolgálni. Kiemelte: meghatározó kérdés a két politikai erő küzdelmében, hogy miként gondolkodnak a szabadságról.

A kormánypártok a szabadság fogalma mellé mindig odateszik a felelősséget is. Amikor Európában gondolkodnak, akkor a keresztény gyökerű európai kultúra védelmére, a közösségek megerősítésére és az emberi méltóságra helyezik a hangsúlyt, nem Európai Egyesült Államokban, hanem a szabad nemzetek szövetségében, abban az Európai Unióban gondolkodnak, amit az alapítók elképzeltek. Ugyanakkor amikor a nyugat-európai szabadságfogalom érvényesül, akkor az a családok, az egyházi közösségek és a nemzet közösségét gyengíti – állapította meg Harrach Péter.

Kitért arra is: a kampányküzdelemben meg kell jelennie az erőnek, a győzni akarásnak, ezzel nincs baj, ez megfelel az európai normáknak. Az alpári hang és az ízléstelen megjegyzések azonban nem tartoznak ebbe a körbe, különösen azok részéről, akik egyébként európaiságot hirdetnek. Úgy látta: ez nem ért véget a kampánnyal. A kormánypárti politikus az előtte elhangzottakat úgy értékelte, hogy az ellenzék önmagát mutatta be. Rámutatott: azt a higgadt hangot kell képviselni egy ilyen választás után, amit ők eddig is képviseltek.

Fidesz: az ellenzéket itthon Gyurcsány Ferenc, Brüsszelben Gyurcsány Ferenc neje vezeti

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy értékelte a vasárnapi EP-választást, hogy Gyurcsány Ferenc itthon, neje pedig Brüsszelben vezeti az ellenzéket. Az ellenzék romjain jutott erre a szerepre, visszavette a hatalmat az ellenzék pártjai felett. Ez volt az a szövetség, amely a kormányzása alatt tönkre tette az országot. Felidézte, hogy Gyurcsány Ferencék alatt megduplázódott a munkanélküliség, az államadósság, Magyarország teljesen elvesztette a gazdasági önrendelkezését, az IMF és a brüsszeli elit diktált, kilenc évig tartották túlzott deficiteljárás alatt az országot, a gazdasági "csökkenés" 7-8 százalék volt a mostani 5,4 százalékos bővülés helyett – sorolta.

Megjegyezte: a magyar választók lenézését a mellette ülő Bangóné Borbély Ildikótól (MSZP) tanulhatta, arra kérte, ezt ne tegye. Kijelentette: ezt a választást a kormánypártok megnyerték, óriási, a magyarok többségének szavazatával. Amit a magyarok többsége mond a választáson nem lebecsülendő, nem lepatkányozandó, hanem megfontolandó, figyelembe veendő – tette hozzá. Azt kérte, az EP-ben Magyarország érdekeit képviseljék, ne itthon a brüsszeli érdekeket.

Az előtte elhangzott ellenzéki felszólalásokra úgy reagált: azok komolyan vehetősége erősen megkérdőjelezhető. Gyöngyösi Mártonnak (Jobbik) azt mondta, ha szerinte a kormánypártok szomorúak voltak, képzelje el, a Jobbik milyen szomorú lenne, "egy 53 százalékos választási eredmény után". A médiadiktatúrát érintő megjegyezésekre azt mondta: a vezető magyar kereskedelmi televízió az RTL Klub, és a vezető magyar hírcsatorna, az ATV az ellenzék szolgálatában áll, ahogy a legnagyobb magyar napilap a Népszava, és az ellenzéki hírportálok, az index, a hvg, a 24.hu is. Ezt a médiadiktatúra "hőbörgést" jobb, ha befejezik – mondta Kocsis Máté. Tóth Bertalanhoz (MSZP) fordulva úgy fogalmazott: eddig is a szakadék szélén álltak, de most léptek egyet előre, ehhez külön gratulál.

Forrás: MTI