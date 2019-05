Szemet vetettek a cégeire? Rászállt a rendőrség az ötödik leggazdagabb magyarra

Gyanúsítottként hallgatta ki a nyíregyházi rendőrség Bige Lászlót, az ötödik leggazdagabb magyart – írja több forrására hivatkozva a 24.hu.



Fotó: Balázs Attila/MTI

A Bige Holding nyíregyházi központjának ügyvezetői titkárságán azt mondták, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják az értesülést.

Bige szolnoki gyárában 2018 novemberében szokatlanul nagy erők bevonásával hajtott végre rajtaütést a rendőrség és a katasztrófavédelem, mint a portál felidézi, akkor egy 300 fős egység majdnem egy teljes napon át kutatott a cég irodáiban. Hivatalosan a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és egyéb bűncselekmények okán indult az akció.

A műtrágyakirályként is emlegetett Bige Lászlót azóta is piszkálja a NAV, több ellenőrzés is volt már az üzemeiben, illetve a napi.hu szerint a Nyíregyháza sóstói részén található Bige-villát is megszállták a rendőrök novemberben.

A 24.hu korábban már írt arról, hogy az elmúlt időszakban több „érdeklődő” is szemet vethetett a Bige-birodalomra.