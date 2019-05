Budaházy leleplezése: a Fidesz segíti a Mi Hazánk Mozgalmat

Budaházy György Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalma és a Fidesz viszonyáról beszélt – meglepő őszinteséggel

„Most ugye az van, hogy a Fidesz megint szeretne egy olyan pártot, aki ezt a közeget azért mégiscsak összefogja, stb. És akivel szót tud érteni, és így erre adódik a Torooczkaiék által megalapított Mi Hazánk, amit azért lássuk be, hogy a Fidesz segít. Tehát ad neki médiát. Persze meg lehet mondani, hogy neki is jó, mert a Jobbikot...persze, a Jobbikot le kell rombolni. De azért mégiscsak ad neki, és ugye szabad is szidni a Fideszt, mert a jobbikos szavazók máshogy nem fognak ide átpártolni, ha a Fideszt csak dicsérjük. Azért a jobbikos szavazókat minél jobban át kell hozni, tehát ez egy kicsit a Fidesz forgatókönyve”