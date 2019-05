Hajókatasztrófa a Parlamentnél: rég be kellett volna tiltani az esti sétázást?

Rengeteg kisebb hajó mellett sok nagy hajó is hajózik a Dunán a városban.

Rendőrök helyszínelnek a Viking Sigyn szállodahajón a Duna Margit híd és Árpád híd közötti szakaszán 2019. május 30-án hajnalban. Legalább heten meghaltak, amikor a luxushajó 29-én éjszaka összeütközött a Hableány nevű turistahajóval a Parlament közelében, majd a kishajó felborult és elsüllyedt 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel a fedélzetén.

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Az ügyben egyelőre még sok a kérdés, és valószínűleg még napokig fog tartani, mire elkezd tisztázódni az ügy, de az Indexnek egy szállodahajón dolgozó fedélzetmester azt mondta, hogy csak idő kérdése volt egy hasonló tragédia.

Kurbély András elmondta, 27 éve hajózik már, jelenleg pedig egy nagy, 135 méteres szállodahajón dolgozik fedélzetmesterként, éppen olyanon, ami a hírek szerint most összeütközött a Hableánnyal.

Az esti sétáhajókázásokat az a cég kezdte el csinálni, ahol Kurbély is dolgozik, de ezt hamar átvette a többi nagy társaság is, ez pedig oda vezetett, hogy mostanra esténként a rengeteg kisebb hajó mellett sok nagy hajó is hajózik a Dunán a városban. Elmondása szerint gyakran beszélgettek arról a szakmabeli ismerőseivel, hogy ez éppen emiatt nagyon veszélyes gyakorlat, és csak addig fog működni, amíg nem történik tragédia, ez pedig most be is következett.

A férfit elsősorban azért háborította fel a dolog, mert egy ismerőse korábban írt is már levelet a hajózási hatóságnak, amelyben szakmai érvekkel alátámasztva fejtette ki, hogy. Jó lenne betiltani az esti sétázást, hogy elkerüljék a baleseteket, de ez nem történt meg.

Kurbély szerint ha itt esti sétáról volt szó, akkor részben a hatóság hibája a mostani baleset, mert ezeket már rég be kellett volna tiltaniuk.

