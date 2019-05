Esze ágában sincs visszavonulni Kern Andrásnak.

Kern András több fellépését is lemondta elhúzódó betegsége miatt. Az interneten azóta többször is elterjedt, hogy a Kossuth- és Jászai-díjas színész visszavonul, de Kern a Blikknek elmondta, annyi színházi munkát vállal, amennyit csak bír.

„Szerencsére már remekül vagyok, kiválóan érzem magam a bőrömben. Valaki tényleg azt állítja, hogy nem lépek fel többé színházban? Ez egy marhaság. Nem is értem, hogy találnak ki ilyen badarságokat. Jól vagyok, az elmúlt hónapokban szárnyra kapó állítások közül egyik sem felel meg a valóságnak. Rendszeresen állok színpadra, illetve próbálok most is, és ez a jövőben is így lesz, szóval teljes hülyeség ez az egész visszavonulósdi.

Meglehetősen aktív időszak elé nézek. A színházi munkákból is annyit vállalok a jövőben, amennyit csak tudok, ha jobban belegondolok, talán többet, mint valaha!”

– mondta a Vígszínházban jelenleg is több darabot próbáló színész, aki korábbi darabjai, a Testőr és a Játszd újra, Sam! mellett a Honderűben is látható lesz.

Cikk- és címlapkép: Facebook/Kern András hivatalos oldala

(blikk.hu)