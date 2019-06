Csíksomlyón hatalmas tömeg várja a Pápa szentmiséjét – geléria

Szakadó esőben várják a zarándokok a pápa érkezését Csíksomlyóra. A Blikk képgalériáját nézegetve Ön is átélheti, milyen is lehet most a somlyói búcsú helyszínén!

Fotó: Fuszek Gábor / Blikk

Nemsokára szentmisét tart Ferenc pápa a csíksomlyói hegyrengetegben latinul, illetve magyar nyelven egyaránt. Hatalmas tömegek gyűltek össze a helyszínen annak ellenére is, hogy szakad az eső. A szentmisét ma délelőtt élőben követheti nyomon a Duna csatornáján.