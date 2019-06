Több helyről érkeztek a tűzoltók a Ráckeve térségében kiégett istállóhoz.

A Blikk beszámolója szerint az M6-os autópályáról, Iváncsa magasságából is jól látható, óriási füst emelkedik az ég felé.

A füstről kiderült, jó pár kilométerrel odébb,

Ráckeve térségében egy 750 négyzetméteres istálló kapott lángra és ég teljes terjedelmében.

Az esethez több helyről is érkeztek tűzoltók, Szigetszentmiklósról, Délegyházáról, Budapestről és Dabasról is, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult.

(blikk.hu)