Megint nagy a torlódás az M1-es déli szektorában

Az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya irányába vezető oldalon, torlódnak a járművek az M51-es csomópont közelében. A menetidő 15 perccel hosszabbodik.

Az agglomerációból a főváros irányába megerősödött a forgalom. Számos gyorsforgalmi és főúton lassan, sokszor lépésben haladnak a járművek, így északról a főváros irányába az M2-es autóúton Göd térségében, a 2-es főúton, Dunakeszi belterületén, a 10-es főúton Pilisvörösvártól befelé, valamint a 11-es főúton Leányfalu és Szentendre között. Keltebbről is csak lassan lehet megközelíteni a fővárost. Az M3-as autópályán Mogyoródtól telítettek a sávok. A 31-es főúton Mendénél és a 4-es főúton Üllő és Monor között ugyancsak gyalogtempóban haladhatnak a járművek. Délebről az M0-s autóúton és annak vonzáskörzetében lehet torlódásokra készülni. Jellemzően Dunaharaszti térségében az M51-es illetve 51-es főúti csomópontok közelében araszolnak a járművek. A Csepel-szigeten a II. Rákóczi Ferenc utcáról is csak sokadik lámpaváltásra lehet feljutni az autóútra, illetve a Csepeli úton és a Tököli reptértől befelé is csak lassan hömpölyögnek a járművek.

Az M7-es autópályán a 194-es zalakomári pihenőhelynél mindkét oldalon lezárták a töltőállomást néhány napra. A pályán legközelebb a 167-es Keresztúri pihenőhelynél található benzinkút.

Polgárdi településen, a 7-es főút Balatoni úti szakaszán, a Kossuth utcánál csőtörés miatt félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

(Utinform)