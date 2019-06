Ez a magyar tudomány Trianonja

A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot – erre reagáltak a kutatók.

A kedden benyújtott költségvetésben már egyértelművé vált, hogy a kormány igenis keresztülviszi a kutatóintézetek leválasztását a Magyar Tudományos Akadémiáról, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó fejezetben már nem szerepelnek a kutatóintézetek, külön fejezetben viszont megjelenik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a kormány által létrehozandó új szerv.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében ki is fejtette, hogy egy kedden beadandó törvényükkel át is szerveznék az MTA-t, és mind az újonnan létrehozandó Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban, mind az MTA-ról leválasztott új Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésében is a kormány fogja vinni a prímet.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma ezzel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy épp Trianon évfordulóján rendelte el a kormány az MTA megcsonkítását:

Pontosan 99 éve, 1920. június 4-én a trianoni békediktátum szentesítette Magyarország területi feldarabolását. Ma, 2019. június 4-én a magát "nemzetinek" nevező kormány elrendelte a legfontosabb nemzeti kulturális intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia megcsonkítását. A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági programokat, és azokat teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezi. A nemzeti tudományos életet összefogó intézmény súlytalan tudósklubbá silányul. Ez a nap a magyar tudomány, a magyar kutatótársadalom Trianonja.

Forrás: hvg.hu