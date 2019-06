Megszólalt a Hableány matrózának testvére

A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.

Felkutatta a Blikk az egy hete szerdán elsüllyedt Hableány magyar matrózának családját. Az idén 53 éves Pethő János 81 éves édesanyja elmondta, az elmúlt hat napban az egyik hajózási cég sem kereste, pedig a fia a hajózásnak élt. Most már azért imádkozik, hogy legalább holtában előkerüljön a fia.

Bátyja arról beszélt a lapnak, hogy az áldozat katonai kiképzést kapott az amerikai tengerészgyalogosoknál, tanult vízi mentést, és biztos kimentett volna jó néhány utast, ha nem ennyire hirtelen és ilyen körülmények között történik a szerencsétlenség. A család a baleset után azonnal kiment a Duna-partra, és hosszasan keresték eltűnt rokonukat. Most már a holttest azonosítására készülnek lélekben.

Ma reggel jelentette be, hogy megtalálták a 12. áldozatot is Adonynál. Így most már hétre csökkent a keresett áldozatok száma- A 33 utasból heten élték túl a tragédiát, hét áldozatot még a baleset napján megtaláltak, további 19-et kezdtek el keresni.

Cikk- és címlapkép: MTI/Soós Lajos

