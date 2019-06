140 tonna kokaint foglaltak le Európában 2017-ben

Rekordmennyiségű, mintegy 140 tonna kokaint foglaltak le a hatóságok 2017-ben Európában, ez duplája az előző évben regisztrált adatoknak – írta csütörtökön közzétett éves jelentésében az Európai Unió drogügynöksége (EMCDDA).

Az értékelés szerint a kokain kiskereskedelmi ára stabil maradt, azonban tisztasága egy évtized alatt elérte legmagasabb fokát.

A szakértők arról számoltak be, hogy az internet, azon belül a közösségi média és a darknet piacok, illetve az úgynevezett "hívásközpontok", ahol a futárok gyors és rugalmas szállítást biztosítanak, egyre nagyobb szerepet játszanak a terjesztésben. Rámutattak mindenesetre arra is, hogy bár az online árusítás volumene évről-évre megkétszereződik, ez továbbra is viszonylag eltörpül a "hagyományos" kereskedelem mellett.

A jelentés azt mutatja, hogy a jelenség összetett. A kábítószerek továbbra is folyamatosan fejlődő, sokrétű fenyegetést jelentenek a társadalmainkra, s polgárok milliónak életét befolyásolják világszerte

- emelte ki Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság uniós belügyekért is felelős tagja.

Az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Törökországban és Norvégiában évente nagyjából egymillió kábítószer-lefoglalást jelentenek. Az EU-ban 96 millió felnőtt próbált már ki tiltott szereket, és évente 1,2 millióan részesülnek kezelésben drogfogyasztás miatt.

Felhívták a figyelmet az új pszichoaktív anyagok veszélyeire, kiemelve, hogy tavaly átlagosan hetente egy új kábítószerről érkezett bejelentés. A monitorozott szerek száma 730-ra emelkedett.

"A jelek nem csupán arra utalnak, hogy a bevált, növényi alapú drogok hozzáférhetősége növekszik, hanem a piac fejlődésének is tanúi lehetünk, ahol a szintetikus kábítószerek és az európai előállítás jelentősége emelkedik" – közölte Alexis Goosdeel, az EMCDDE igazgatója.

A heroin a mai napig a leggyakoribb tiltott opioid az európai drogpiacon, s nagyban hozzájárul a kábítószerrel összefüggő egészségügyi és szociális költségekhez. Az EU-ban lefoglalt heroin mennyisége több mint egy tonnával, 5,4 tonnára emelkedett 2017-ben, ezenkívül 17,4 tonnát foglaltak le Törökországban, amelynek egy részét az uniós piacokra szánták. A heroin tisztasága továbbra is magas, a kiskereskedelmi ára viszonylag alacsony.

A kannabisz továbbra is a legszélesebb körben használt tiltott drog Európában. Becslések szerint 17,5 millió európai fiatal (15-34 éves) használt marihuánát az elmúlt évben. A felnőtteknek (15-64 évesek) körülbelül egy százaléka fogyaszt naponta vagy majdnem mindennap kannabiszt.

Egy vizsgálatban azt mutatták ki, hogy a marihuánában és a hasisban megduplázódott a jellemző tetrahidrokannabinol (THC) mennyisége az utóbbi évtizedben, ami aggályokat vet fel a potenciális ártalmakkal kapcsolatosan – figyelmeztettek.

A jelentésben megállapítják, hogy úgy tűnik, Európában a szintetikus kábítószerek előállítása egyre terjed, diverzifikálódik és egyre innovatívabb lesz. 2017-ben 21 MDMA-laboratóriumot számoltak fel az EU-ban, 2016-ban ez a szám csak 11 volt.

Európában drámai változások mentek végbe a kábítószer-jelenség terén, ide értve több, nem ellenőrzött anyag megjelenését is. A jelenlegi drogproblémák megértése lehetővé teszi számunkra, hogy felkészüljünk a jövő kihívásaira ezen a gyorsan változó, összetett területen

- mutatott rá Laura d'Arrigo, az EMCDDE igazgatótanácsának elnöke.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com