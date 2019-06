Csak egy szó: nyár!

A már napok, hetek óta időjárásunkat alakító hideg légörvény lassan gyengül, és elhagyja térségünket. Ezt követően már szárazabb levegő áramlik fölénk.

Előrejelzés az ország területére péntek estig: Alapvetően napos idő várható több-kevesebb gomolyfelhővel, de a nap első felében a keleti, északkeleti megyékben valamint az Észak-Dunántúlon erősebben felhős körzetek is lesznek. Északon előfordulhat elszórtan zápor, helyenként zivatar is, emellett a Dél-Alföldön is lehet csapadék a reggeli órákban. Megélénkül, néhol megerősödik a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű. Késő estére 19, 24 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)