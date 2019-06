Négy holttestet hoztak ki a búvárok a Hableány roncsából kedd 8 óra 20 percig. A búvárok még négy embert keresnek a Hableány utasai közül.

A hajó kiemelését az Index közvetíti élőben:

Újabb hevedert kell bekötni a hajóra

Újabb hevedert kell bekötni a dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableányra, mert sérülést találtak a hajó jobb oldalán – hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában. Az M1-en azt mondták: a kiemelést megnehezítette, hogy a Hableány besodródott az uszály alá.

Götz Sándor hajómérnök elmondta: a hajón látható sérülés nem akadályozza a kiemelés folytatását.

Az M1-en az is elhangzott, hogy a megtalált holttestek között van az egyetlen gyermekáldozat is. A mentés helyszínére érkezett korábban Pintér Sándor belügyminiszter is.

Forrás: Index, MTI