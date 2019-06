Elképesztő kánikulára kell készűlni

A nappali legmagasabb hőmérséklet elérheti a 34 fokot.

Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly- és fátyolfelhővel, de északkeleten erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, ott a délutáni, esti órákban néhol előfordulhat zápor, zivatar, emellett még az Alpokalja térsége fölé sodródhatnak be zivatarok.

A délkeleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 34 fok között valószínű. Késő estére 20 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés ma 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(met.hu, MTI)