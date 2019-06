Kiadták a riasztást a zivatarok miatt, nem lesz eseménytelen az előttünk álló éjszaka

Egyre több helyről jelenteken zivatart, főleg az ország déli és délkeleti járásaiban szakadhat le az ég a következő órákban.



Fotó: MTI/Varga György

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja, ma egyre inkább az ország délnyugati felére korlátozódik a zivatartevékenység, majd fokozatosan meg is szűnik. Kedden északnyugaton a legkisebb az esély zivatar kialakulására, másutt több helyen is várható. Az intenzívebb csapadékgócokból rövid idő alatt 10-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat, és 60-80 km/h-s szél és jégeső is társulhat hozzájuk.

A déli-délkeleti országrészre citromsárga riasztást adtak ki a következő órákra: