A Hableányon kapitányként szolgáló L. László lányának ügyvédje elképzelhetőnek tartja, hogy a szállodahajót irányító Jurij C. ittasan irányította a hajót a tragédia idején – tudta meg a Blikk.

Pénteken indítványt nyújtottam be a hatóságnak, hogy mindenképpen vizsgálják meg az úgynevezett indítási protokollt, mert nem kizárt, hogy a Viking Sigyn kapitánya pezsgőt ivott az ütközés előtt. Úgy tudom, a program része, hogy a hajó megáll a Parlament előtt, majd az utasok koccinthatnak a szállodahajó kapitányával. Nagyon remélem, hamarosan tájékoztatást kapunk az alkoholszonda eredménye mellett arról is, hogy a tragédia pillanatában volt-e egyáltalán bárki is a Viking kormányánál