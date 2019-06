Lázár visszatér oda, ahonnan politikai karrierje indult

Komoly visszavágóra készül a Fidesz Hódmezővásárhelyen: Márki-Zay Péter pogármester ellenfeleként Lázár Jánost indítják.

"A múlt heti tisztújító ülésen arra jutottunk, hogy végre nyíltan is kimondjuk, amit mindannyian gondolunk, és azt az embert kérjük fel a jelöltségre, aki képes a várost kihúzni a legmélyebb gödörből is, és ismét fejlődő pályára állítani. A javaslatunk egyszerre nevezhető meglepőnek és magától értetődőnek. Megvitattuk a kialakult helyzetet és száz százalékos konszenzus alakult ki abban, hogy Lázár Jánost kérjük fel, vállalja a polgármester-jelöltséget,"

– jelentette be a Fidesz városi szervezetének elnöke. Havasi Katalin a döntést azzal indokolta, hogy

"a város élére olyan ember kell, akinek vannak elképzelései, tud és akar is a városért dolgozni és képes eredményeket elérni, mert egy városvezető dolga nem az, hogy politizáljon, hanem, hogy építse, fejlessze a városát. Lázár János személye, munkája ebben megkérdőjelezhetetlen. Sokak szerint a város legjobb polgármestere volt, és abban is biztosak lehetünk, hogy az elmúlt évek tapasztalataival felvértezve a korábbiaknál is jobb városvezető lenne."