Volt ahol egész utcák kerültek a víz alá, több fa is kidőlt. A tűzoltók az egész országban dolgoznak a károk felszámolásán. Az intenzív eső miatt vasárnap délután egy időre megállt a forgalom az M3-as autópályán.

Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz – hangzott el az M1 vasárnap esti Híradójában.

A hírműsor beszámolója szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt olyan település, Borsodbóta, amelyet meg sem lehetett közelíteni.

Heves és Baranya megyében a legnagyobb a kár.

A Heves megyei Egerszóláton udvarokba, pincékbe, házakba is betört a víz, több családnak el kellett hagynia otthonát.

A Baranya megyei Kátolyon több tízmillió forint a kár, vannak házak, amelyek lakhatatlanná váltak.

Fejős Ádám meteorológus a Híradóban azt mondta:

Tatán 24 óra alatt 73 milliméter eső esett, a havi átlag fele.

Kiemelte azt is, hogy többfelé is mértek jelentős mennyiségű csapadékot, például Solton és Erdőteleken 66 milliméter, míg Szentkirályszabadján 64 milliméter eső esett egy nap alatt.

A meteorológus hozzátette: lassan mérséklődik a csapadék intenzitása. A következő 3-4 napban szárazabb idő várható.

Pincéket, alagsorokat és garázsokat is elárasztott az eső

Sok riasztást kaptak a tűzoltók a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű eső miatt

- írja az Origo. Heves megyében, Jászszentandrás, Eger, Sirok, Pétervására és Egerszólát több utcájában is gondot okoz az eső. A tűzoltók megkezdték a víz eltávolítását. Borsod-Abaúj-Zemplén megye tűzoltóinak Borsodbótán, Upponyban, Dédestapolcsányban a kidőlt fák eltávolítása és a vízszivattyúzás ad munkát. A Baranya megyei Újpetrén, a Kossuth utcában és az Ady utcában is lakóházakba tört be az esővíz. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Nagykanizsán is elárasztotta a víz az utcákat, amiről ITT írtunk.

Áll az M3-as forgalma a 138-as és a 142-es kilométerszelvény között a

Anyira esik az eső, hogy az autósok inkább megálltak – írta meg vasárnap délután a boon.hu.

A megyei rendőr-főkapitányságnál megerősítették, hogy valóban a kialakult időjárási viszonyok miatt, vagyis a nagy eső miatt állt a forgalom az autópályán a Geleji pihenő térségében.

Forrás: MTI, BOON, Origo, facebook.com/methirado