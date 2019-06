Szomolya, Bogács és Cserépfalu több utcáját is elöntötte a környező hegyekből, dombokról lezúduló víz vasárnap délután. A Mezőkövesd és Szomolya közötti utat le is kellett zárni.

A villámárvíz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfalura is lecsapott, erről videó is készült.

Figyelem! A felvételen trágár szavak is elhangzanak. (18+)

Cserépfaluban eddig nem látott árvíz volt, olyan helyeken is megjelent a víz, ahol máskor nem

- mondta el a boon.hu lapnak Csendes Péter polgármester. Elárulta, a héten már szerdán és pénteken is volt villámárvíz, de akkor bírta az új vízelvezető rendszer. Most azonban ismét víz alá került az Alkotmány és a József Attila utca, de hömpölygött az ár a faluközpontban is. A Hór-patak már a Bem utcán, a falu felső részének harmadik utcájánál megtelt és visszaduzzasztotta a vizet.

