A lépcsőkorlátba csövébe dugta az ötmillió forintját, de ez az információ kiszivárgott: 19 éves fiú a gyanúsított

A budatétényi rendőrök elfogták azt a 19 éves fiút, aki barátja családjának házából lopott el közel ötmillió forintot.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2019. június 19-én tett bejelentést egy fiatal férfi, hogy miután reggel hazaért XXII. kerületi családi házukba, a bejárati ajtót nyitva találta, majd észrevette, hogy ellopták a lépcsőkorlát csövébe rejtett közel öt millió forintot.

A rendőrök az adatgyűjtések és tanúkihallgatások során megállapították, hogy a 22 éves fiatal egyik barátja, a 19 éves I. Bence már többször aludt a házban, tudott arról, hogy hol tartják a bejárati ajtó kulcsát, valamint arról is tudott, hogy a házban a család hová rejtette a megtakarított pénzét. Később az is kiderült, hogy a fiú a házba a bejárati ajtó melletti szekrényben tartott kulcsokkal jutott be. A rendőrök június 21-én éjjel egy belvárosi szórakozóhelyen elfogták I. Bencét és az ellopott pénz egy részét is megtalálták.

A nyomozók I. Bencét lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, aki beismerő vallomást tett, ellene az eljárást a BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság folytatja.

(police.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com