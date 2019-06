Az LMP úgy döntött: nekik a bíróság nem diktálhat

Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerint jogsértő volt a kizárás, az Etikai Bizottság szerint csak a Kongresszus helyezhet hatályon kívül határozatokat.

Több tagja ellen is kizáró vagy szankcionáló döntést hozott az LMP etikai bizottsága korábban azért, mert még az országgyűlési választáson visszaléptek engedély nélkül más jelöltek javára vagy más vétséget követtek el. A Fővárosi Ítélőtábla nemrég kimondta, Kassai Dániel kizárása – ő volt az, aki először visszalépett körzetében Kunhalmi Ágnes javára – nem volt jogszerű, mert az sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha a pártban másodfokon olyan valaki dönt, aki az elsőfokú határozat meghozatalában is részt vett. Márpedig ez történt. Az Etikai Bizottság most úgy döntött, nem jogosult hatályon kívül helyezni a határozatokat, azt csak a párt kongresszusa teheti meg.

A határozatok között van a Szél Bernadettet, Hadházy Ákost, Ungár Pétert, Schmuck Erzsébetet is érintő határozat.

A törvényszék arra is felszólítja a pártot, módosítsa az alapszabályt, hogy a fenti jogsértést orvosolja. Az Etikai Bizottság addig nem fog élni a fegyelmi fellebbezés jogkörével, amíg a kongresszus ezt a módosítást el nem végzi.

A Fővárosi Ítélőtábla Kassai Dániel ügyében hozott ítélete alapján az Etikai Bizottság felszólítja az LMP Országos Elnökségét, hogy a 2019. július 6.-ai XLVI. kongresszust követő, következő kongresszuson tegyen javaslatot az Alapszabály módosítására, oly módon, hogy az a jövőbeli eljárások tekintetében kizárja azt a lehetőséget, hogy az Etikai Bizottság saját magához fellebbezve bíráljon el másodfokon fegyelmi ügyeket. Az EB felszólítja továbbá az OE-t, hogy az EB tagja által kezdeményezhető vagy fellebbezhető fegyelmi eljárás kérdését is megfelelően szabályozza.

Forrás: hvg.hu