Pécsen is megszületett az ellenzéki együttműködés

Együttműködési megállapodást írtak alá a pécsi civilek Péterffy Attila ellenzéki közös polgármester-jelölttel, valamint Mellár Tamással, a Mindenki Pécsért Egyesület elnökével, a helyi ellenzék meghatározó alakjával.

A megállapodás aláírásával Pécsett hivatalossá vált az ellenzéki együttműködés, a budapesti helyzethez hasonlóan az LMP és a Jobbik nélkül.

A sajtótájékoztatón Mellár elmondta,

„létrejött egy választási szövetség a Mindenki Pécsért Egyesület és Mozgalom égisze alatt, egy olyan választási szövetség, amely széleskörű ellenzéki együttműködést tudhat maga mögött”.

Mellár kifejtette továbbá, az aláírással tanúbizonyságát teszik, hogy képesek és hajlandóak együttműködni az őszi önkormányzati választásokra – amit habár néhány hete már bejelentettek, korábban korántsem tűnt biztosnak.

A Mindenki Pécsért korábban nem támogatta Péterffy indulását, valamint pécsi előválasztást követelt. Az egyesület elnöke, Mellár a médiában – többek között fideszes médiában – hangoztatta véleményét, miszerint az ellenzéki jelölt valójában a kormánypárt embere, „B-terve”.

„A magam részéről, magánemberként nem tudom támogatni, mert ő nem hozna igazi változást, nem a pécsi polgárok érdekében vezetné a várost, hanem azon gazdasági és pénzügyi körök érdekében, ahova ő is tartozik, ahol jelenlegi munkakörében is tevékenykedik. Úgy látom, hogy Péterffy Attila a helyi fideszesek B-terve, ha a saját jelöltjük esetleg nem tudna nyerni”

– nyilatkozta korábban a kormányközeli PécsMa nevű lapnak.

Ezzel szemben a mostani sajtótájékoztatón jóval lelkesebb volt a jelölttel kapcsolatban, közös ellenzékről, valamint a Fidesz legyőzéséről beszélt (amiből az derül ki, hogy már nem tartja Péterffyt a kormánypárt pécsi B-tervének).

Mellár az országgyűlési választáson függetlenként, azonban az ellenzéki pártok támogatásával jutott be a parlamentbe, jelenleg a Párbeszéd frakciójának a tagja. Korábban sokan kritizálták, mivel nem állt be az ellenzéki polgármesterjelölt mögé, holott őt is támogatták a pártok – ő viszont úgy vélekedett, nem kötelezhetik semmilyen politikai szívesség viszonzására, és azt fogja támogatni, akit esélyesnek tart a Fidesz ellen.

Forrás: merce.hu