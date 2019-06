Ganxsta Zolee világsztárokkal pacsizott a VOLT-on

Döglégy Zolee és Big Daddy Laca nem akárkikkel pacsizott le a VOLT fesztiválon.

Fotó: Ganxta Zolee / Facebook

A Ganxsta Zolee és a Kartel nagy bulit csinált Sopronban, a banda persze nem arról híres, hogy egy koncert után azonnal haza induljon. A zenészek ezúttal is megadták a módját a bulizásnak – a fellépésük után megnézték a Cypress Hill produkcióját.

Arra is volt alkalmuk, hogy találkozzanak az 1988 óta pályán lévő hiphop csapattal, és még egy-egy képet is készítettek velük, amit az Instagramjukon meg is osztottak.

A továbbiakról nem számoltak be, de a Kartel habitusát ismerve nem itt ért véget az este.