A frakció kedden este szavazott a jelöltekről, a szavazatok alapján Járóka Lívia hatból az ötödik helyen végzett.

Az Európai Néppárt képviselőcsoportja Járóka Lívia Fidesz-KDNP-s európai parlamenti (EP-) képviselőt jelöli az EP egyik alelnökének – közölte Deutsch Tamás Fidesz-KDNP-s EP-képviselő a Twitter-oldalán kedden.

A fideszes Járóka Lívia 2017-től 2019 tavaszáig már betöltötte az EP-alelnöki tisztségét.

Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja @JarokaLivia -t az Európai Parlament alelnökének jelöli. Na ugye!

The @EPPGroup nominated @JarokaLivia as Vice-President of the @Europarl_EN. How about that!