Orbán Viktor: "sokat elárul, hogy egy hétgyermekes családanya a jelölt"

A miniszterelnök szerint "fordulat várható Európában".

Orbán Viktor és a magyar delegáció érkezik az Európai Tanács ülésének keddi napjára 2019. július 2-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Az elmúlt években súlyos hibák történtek az Európai Unióban (EU), és ezeket mind ki kell javítani

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedd este az M1-nek, miután kiderült, hogy Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság élére. A kormányfő azt mondta, hogy a gazdaságpolitikával, a migrációs politikával és a nemzeteknek megadott tisztelettel egyaránt voltak gondok, ezért bőven van feladat, de most az esélyek a problémák megoldására sokkal jobbak, mint korábban voltak.

Orbán Viktor kiemelte, hogy véleménykülönbségek továbbra is vannak, ezért a jövőben harcok lesznek. Azt mondta, hogy fontos győzelmet arattak, de a nemzetközi politikában mindig új viták jönnek elő. Viszont most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak – tette hozzá.

A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a közép-európai térség, a visegrádi négyek (V4 – Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) szerepe a mostani eseményektől függetlenül is kiemelt. Ez a szövetség sikertörténetnek számít. Bár vannak más országok is, amelyek együttműködnek egymással, de egyikük sem annyira szolidáris a partnereivel, mint jelenleg a V4-ek tagjai – mondta.

Nagy volt a tét, arról kellett dönteni, hogy a következő években az európai intézmények élén kik állnak majd, és magyar szempontból olyan emberek kerülnek-e pozícióba, akik tisztelik Magyarországot és ismerik Közép-Európa történelmét, illetve akik értik a keresztény kultúra fontosságát

– mondta Orbán a Híradónak.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság elnöki tisztségének betöltésére felmerült a neve két olyan politikusnak (Timmermans, Weber) akik Magyarország szempontjából több mint rosszak lett volna, hiszen ők korábban már bizonyságát adták annak, hogy nem tisztelik Magyarországot, a magyarokat.

Az ő megválasztásukat sikerült megakadályozni, helyettük egy hétgyermekes német családanyát jelöltek

– emelte ki Ursula von der Leyenre utalva.

Ez már önmagában sokat elárul arról, hogy fordulat várható Európában

– vélekedett Orbán Viktor.

Szakértő: érvényesült a V4-ek álláspontja a bizottsági elnökjelölt tekintetében

Érvényesült a visegrádi országok álláspontja az Európai Bizottság elnöki pozíciójára ajánlott politikus kiválasztásának tekintetében

- mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette,

az új jelölt, Ursula von der Leyen német néppárti politikus személye jóval nagyobb garancia az európai unió egységének megőrzésére, mint az eddigi csúcsjelöltek, Manfred Weber vagy Frans Timmermans.

Manfred Webernek nincs olyan kormányzati tapasztalata, mint Ursula von der Leyennek. A jelölt az egyetlen olyan politikus, aki Angela Merkel német kancellár eddigi minden kampányában részt vett, így feltehetőleg szoros kapcsolat van közöttük – jegyezte meg.

Forrás: 24.hu, MTI