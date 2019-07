A babát többször is megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült megmenteni az életét.

Jánoshalmáról és Bajáról is riasztottak egy-egy mentőautót szerda ahhoz a császártöltési óvodához, ahol rosszul lett egy csecsemő. Édesanyja éppen a nagyobbik gyermekét vitte az óvodába, amikor a kisebbik hirtelen rosszul lett – tudta meg a baon.hu. A lap azt írja, az óvodához érkeztek rendőrök is, akik a forgalmat biztosították a mentőautóknak, valamint lezárták az egyik közeli parkolót is, ahova a mentőhelikopter le tudott szállni.

A jánoshalmi, a bajai és a szentesi légi mentőbázis egységei életmentő beavatkozást végeztek a csecsemőn,

többször is megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak eredménnyel.

Az ügyben a rendőrség nem folytat vizsgálatot – tájékoztatott Hürkecz Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Forrás: baon.hu