Kemény órák várnak a Viharsarokban élőkre: kiadták a narancssárga riasztást

Durva jégverés, felhőszakadás és károkozó szél miatt adtak ki riasztást.

Ma napközben és este több hullámban valószínű zivatarok kialakulása, amelyekhez viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés (> 90 km/h), jégeső (akár > 2-3 cm ) és esetleg felhőszakadás (> 30-40 mm) társulhat.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás. Több helyen várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon valószínűsíthető, míg legkisebb eséllyel az Északi-középhegység térségében fordulhat elő. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 25, keleten, délkeleten 32 fok körül várható. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

