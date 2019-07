Olyan helyre hívták Orbánt, ahova évek óta nem

Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta Trump, Orbán jó munkát végez. Most olyan meghívást kapott Orbán, amire évek óta nem volt példa.

„Jó munkát végeztél, biztonságban tartottad az országodat” – udvarolt Trump májusban a magyar miniszterelnöknek, majd megjegyezte, hogy nagyon jó a kapcsolat a két ország között. A jó kapcsolatot pedig ott is tetten érhetjük, hogy a hvg.hu több, egymástól független forrásból is úgy értesült, Orbán Viktor ott lesz és beszédet is mond az amerikai nagykövetség július 4-ére, a függetlenség napjára emlékező rendezvényén kedden.

A Budapesti Kongresszusi Központban sorra kerülő rendezvényen Orbán nemcsak megjelenik, hanem beszédet is mond, a kormányközeli Magyar Nemzet szerint a beszéd új bejelentést nem tartalmaz majd, a miniszterelnök a két ország barátságát és szövetségét erősíti majd meg magyar részről.

A kormány részéről az elmúlt években miniszterek vettek részt a július 4-hez kapcsolódó találkozón, Orbán régóta nem volt a meghívottak között. A keddi eseményen fellép az ismert kanadai énekes, Paul Anka is, aki július 17-én koncertet is ad Budapesten.

Hivatalos megkeresésünkre az amerikai nagykövetség csak annyit közölt, a kormányfő napirendjével kapcsolatos információt nem tudják megerősíteni.

