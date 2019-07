Erdélybe is utazhatunk repülővel

Egy közeli és egy kimondottan távoli járat indítását jelentették be.

Új járatokat indít a Wizz Air Erdélybe és Oroszországba – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint mondta, az olyan országok számára, mint a mienk, ahol nincs állami tulajdonú légitársaság, fenn tudjon a kormány tartani „pragmatikus együttműködést” légitársaságokkal.

Október végétől naponta fognak közlekedni járatok Budapest és Marosvásárhely között. A járat tíz éve üzemelt, de október 27-től már napi szintű lesz. Ettől azt várják, hogy az eddigi 38 ezer helyett 132 ezer utas tud ezen a vonalon közlekedni évente.

Szintén október végétől, egész pontosan 30-tól közvetlen összeköttetés jön létre Magyarország és a Tatár Köztársaság, Kazany között. Moszkva és Szentpétervár után ez lesz a harmadik orosz desztináció. A járat üzemeltetésének lehetőségét egy pályázaton nyerte el a Wizz Air, heti két közvetlen járatot fognak indítani.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója arról beszélt a sajtótájékoztatón:

a vízió az, hogy 2027-re Budapestről elérhetővé váljon India és az Egyesült Államok nyugati partvidéke is.

"Ez nem azt jelenti, hogy most bejelentettük volna a New York-i járat indítását" – mondta, csupán arról van szó, hogy ez ott van a tervek között. Mindenesetre 2023-tól érkeznek az Airbus A321XLR gépei, amelyekkel ekkora távokat is meg lehet tenni, ebből első körben húszat vesznek.

Kelet-Európa egy felfedezetlen piac, miközben Nyugat-Európa szűk keresztmetszet a légitársaságok számára – ezzel indokolta a kazanyi járat elindítását.

Forrás: hvg.hu