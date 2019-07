A McDonald’s is elkezdte a házhoz szállítást Budapesten. A lépést egyelőre nem jelentették be hivatalosan, de a Netpincér online felületén a hamburgeres szekcióban már fent van a gyorsétteremlánc kínálata is – szúrta ki a G7.

A G7 úgy tudja, egyelőre csak egy VIII. kerületi gyorsétteremből szállítanak, és csak a belvárosnak a Kiskörúton belüli részeire. De a lap szerint hamarosan bővül majd a szolgáltatási terület.

A Meki magyarországi hálózata jelenleg 89 étteremből áll, amelyek több mint felét helyi vállalkozások franchise-átvevőként üzemeltetik. Budapesten 49 étterem van, a G7 információja szerint a Netpincérrel kezdett közös munka során a teljes országot le fogják fedni a házhoz szállítással.

A lap a hírrel kapcsolatban megkereste a McDonald’s-ot is, az alábbi választ közölték velük:

A július 9-én induló/elindított próbaüzem célja, hogy a Partnerünkkel, a Netpincérrel közösen indított házhoz szállítás szolgáltatás országos bevezetését előkészítsük. A McDelivery jelenleg néhány budapesti éttermünk körzetében elérhető, a kiszállítást végző éttermektől meghatározott távolságra lévő címekre tudnak vendégeink rendelni. Az éttermek számát a tesztidőszak tapasztalatainak felhasználásával a későbbiekben fokozatosan bővítjük majd. A kiszállítást végző étteremből a kedvenceiket 11.00-22.00 óra között rendelhetik meg vendégeink a NetPincér weboldalán. A NetPincér weboldalán és applikációban akkor jelennek meg a McDelivery szolgáltatásban résztvevő McDonald’s éttermek, ha az adott címen elérhető a házhoz szállítás.

Forrás: G7