Németh Szilárd: az EU régi vezetése még minden "migránssimogató" intézkedést igyekszik keresztülvinni

A jövő évi költségvetés a magyar családok és az ország biztonságának költségvetése – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Soós Lajos

Németh Szilárd hozzátette:

jövőre minden idők legnagyobb költségvetéséből, 616 milliárd forintból gazdálkodhat a Magyar Honvédség.

A keret 103 milliárd forinttal nagyobb, mint amit az idei honvédelmi költségvetés tartalmazott.

Ennek köszönhetően a Magyar Honvédség a továbbiakban is biztosítani tudja Magyarország békéjét, függetlenségét, a magyar emberek biztonságát

- hangoztatta.

Az államtitkár kiemelte: számos új kihívásnak kell megfelelni, köztük az Európát sújtó legnagyobb kihívásnak, az illegális migrációnak, amelynek felerősödését tapasztalják.

Kiemelte továbbá, hogy

az Európai Unió régi vezetése még minden "migránssimogató" intézkedést igyekszik keresztülvinni.

Legutóbb a menekültügyi főbiztos szavaiból is kiderült, hogy nem megállítani akarják a migrációt, megvédeni a schengeni határokat, hanem azt képviselik, hogy mindenkit be kell fogadni és kötelező módon szét kell osztani – mondta.

Németh Szilárd kitért arra is, hogy Magyarországon is van mi ellen védekezni.

Felidézte, hogy a DK-s Vadai Ágnes benyújtott egy olyan módosító indítványt, amely arról szólt, hogy 120 milliárd forintot vonjanak el a Magyar Honvédség fejlesztéséből, és ezt hétfőn a teljes ellenzék támogatta.

Az államtitkár megjegyezte, hogy Vadai Ágnes, "a Gyurcsány-család táskahordozója" korábban honvédelmi államtitkár is volt.

Ezalatt 18 ezer fővel, csaknem felére csökkent a honvédség létszáma, laktanyákat zártak be, és több mint 50 ezer haditechnikai eszközt "szórtak szét" a világban – jelentette ki.

Annak következtében, hogy szélnek eresztették a katonákat, 50 katonai szervezet szűnt meg, köztük katonai egészségügyi intézmények is – folytatta Németh Szilárd, kiemelve: ezzel szemben most a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejelsztési program keretében új és korszerű, NATO szintű szervezetek létrehozását tervezik. Példaként említette a honvéd középiskolák újranyitását. Kitért arra is, hogy a parlament egy másik döntése nyomán mintegy 37 600-ban határozták meg a honvédség létszámkeretét, ezen felül 20 ezer tartalékos katonai állományt terveznek.

Emlékeztetett továbbá, hogy a Magyar Honvédség is részt vesz a határvédelmi feladatokban, amelynek szükségességéről a magyar emberek döntöttek. Hozzátette: bár a schengeni határokat is védik, az Európai Unió eddigi "migránsbarát" vezetése egyetlen fillérrel sem járult hozzá Magyarország kiadásaihoz, amely már több mint 1 milliárd eurót jelent.

Németh Szilárd kiemelte: a 2020-as költségvetés az ország biztonságát szolgálja, a Magyar Honvédségre fordított forintok is ezt igazolják. Hozzátette: mind a haditechnikai fejlesztések, mind a toborzás, kiképzés fedezetét tartalmazza a 2020-as büdzsé.

Az államtitkárt kérdezték egyebek mellett az úzvölgyi katonai temetőben történtekről. Németh Szilárd kiemelte: az eredeti állapotot vissza kell állítani, a jog- és kegyeletsértést azonnal meg kell szüntetni. A 2008-ban kötött kétoldalú megállapodást mindkét félnek be kell tartani – nyomatékosított.

A debreceni honvéd középiskolában történtekre reagálva azt felelte: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség intézményeiben semmiféle bántalmazást, megalázást nem tűrnek el, az ellen a lehető leghatározottabban fellépnek. A konkrét esetben az iskolában lezajlott a fegyelmi eljárás, azonnali elbocsátások voltak, az illetékes helyettes államtitkár pedig feljelentést tett.

Forrás: MTI