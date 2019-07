Átírta a My Way-t Paul Anka, amelyet elő is adott.

Kedden este a Budapest Kongresszusi Központban tartott fogadást az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, és a meghívottak között szerepelt Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó is. Az eseményen fellépett a 77 éves világsztár, Paul Anka.

A világhírű énekes itt énekelte el a a My Way átírt változatát a miniszterelnöknek. Erről videó is felkerült Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Paul Anka a következőképp írta át a híres dalt:

Ki gondolta volna, hogy az országotok ilyen klassz? Szeretek mindent, ami magyar! Szent István napját, a Balatont, a Hősök terét, Orbán Viktort! Nagy tapsot a miniszterelnöknek!

Az estéről két felvételt is megosztottak a magyar miniszterelnök közösségi oldalain. Az egyik képen az Orbán házaspár és az énekes látható:

