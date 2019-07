Pécsi Ildikó nem akarja, hogy meglátogassa őt az unokája, akit előzőleg budai házukból is kirakott.

A Kossuth- és Jászai-díjas színésznő férje, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó súlyos betegséggel küzd és kórházban ápolják, a művésznő pedig a Bors szerint úgy döntött, nem látogathatja őt unokája és volt menye, Pártos Csilla. Pécsi azt nyilatkozta, hogy nyugalmat akar, és csak a férje gyógyulására szeretne koncentrálni.

Nem fogom feladni, folyamatosan próbálkozom. Szeretném, szeretnénk meglátogatni!

– mondta a Borsnak Pártos Csilla, aki szeretne kibékülni egykori anyósával.

Pécsi és Pártos évek óta haragban van, több per is folyik kettejük között, mióta Csilla elvált a színésznő fiától. A közelmúltban Pécsi budai lakása körül lángolt fel a viszály, amelyből kilakoltatta unokáját, ám a fiatalember a lecserélt zárat feltörve visszaköltözött az ingatlanba, majd birtokvédelemért is folyamodott.

Címlapkép: YouTube/BlikkTV

