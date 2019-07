Akár hónapokat is igénybe vehet, amíg megszületik Bige László szolnoki kénsavgyárának hatósági bezáratása ügyében a döntés.

Korábbi hírek szerint már a héten újraindult volna a szolnoki kénsavgyár, de a Népszava most arról ír, ez egyelőre mégsem történik meg.

A korábbi értesülésekkel szemben

mégsem várható, hogy a héten újraindulBige László nagyvállalkozó hatósági vizsgálatok kereszttüzébe került szolnoki kénsavgyára.

A cikkben mindezt azzal magyarázzák, hogy a Bige Holdingnál egyelőre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (JNSZ MKI) várnak, pontosabban arra, hogy a hatóság fellebbez-e a Debreceni Törvényszék múlt heti, köztes döntése ellen.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperes kérésére hatálytalanította a katasztrófavédők a veszélyes üzemnek minősülő tevékenységet megtiltó határozatának azonnali végrehajtását. Csakhogy a katasztrófavédelem ez ellen is fellebbezhet, azt azonban nem tudni, élnek-e lehetőséggel.

Szakértők szerint mindezt

a hét végéig kezdeményezhetik, ám a Debreceni Törvényszék szerda esti tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett az ügyben fellebbezés. Úgy tudni, amíg ez nem dől el, a gyárban várnak az újraindulással.

A lap szerint az is kérdés, hogy ha a JNSZ MKI az utolsó pillanatban mégis a fellebbezés mellett dönt, mikor hozhat erről döntést a Fővárosi Törvényszék, hiszen ott is nyári szünet kezdődik. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a JNSZ MKI egy másik akta keretében a kénsavgyár felfüggesztéséről is rendelkezett, a Bige Holding azonban ezt is megtámadta.

Bigét korábban gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, két napig bent is tartották.

Címlapkép: YouTube/RTL Klub

(nepszava.hu)