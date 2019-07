Szanyi korábban több nyílt levélben is élesen bírálta a szocialista pártvezetést.

Visszahívták az MSZP-ben viselt tisztségeiről Szanyi Tibort – értesült az Index. A visszahívást az MSZP sajtóosztálya meg is erősítette az Indexnek, a részletekről azonban a párt csupán annyit közölt a lappal, hogy:

a döntés jogerős.

A szocialisták politikusa korábban többször is nyilvánosan bírálta pártját és kritizálta a vezetőség döntéseit, főként az európai parlamenti (EP) választásokat követően. A voksoláson ugyanis az MSZP-P listája történelmi mélypontot jelentő eredményt ért el, így Szanyi is lemaradt, és a második helyről sem jutott be az uniós parlamentbe.

Ahogy azt korábban megírtuk az MSZP országos elnöksége június végén függesztette fel Szanyi Tibor párttagságát.

Az Index emlékeztet, bár a múlt héten még úgy tűnt, Szanyi egy egyszerű megrovással megúszta az ellene indított fegyelmi eljárást, az MSZP elnöksége fellebbezett az országos etikai és egyeztető bizottságnál a döntés ellen, súlyosabb szankciót követelve.

Mindennek nyomán hétfőn visszahívták az alelnököt a pártban viselt tisztségéről.

