Meg lehet főni a hazai kórházakban, a betegszobákban nincs klíma

Kórházkörkép: a műtők 33 százalékában, az intenzív osztályok 41 százalékában, a betegszobák 98 százalékban nincs hűtés.

Sok kórházban probléma a klimatizálás – derült ki a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) elnökének gyors felméréséből, amelyet a kancellária miniszter biztatására készítettek. A szervezet valamennyi intézményében rákérdezett: jelent-e gondot a mesterséges hűtés hiánya.

Lapunknak Ficzere Andrea, az MKSZ elnöke elmondta: a 108 kórházból mintegy 46 válaszolt, miután nyár van – szerinte – ez nem is olyan rossz arány. A válaszok szerint az intézmények 67 százalékának a központi műtője klímás, 59 százalékuknak az intenzív osztálya is hűtött. A betegszobáknak viszont már csak a két százaléka klimatizált, az ambuláns vizsgálónak pedig csak a 9 százaléka. A válaszokból kitűnik az is, nem csak a klíma hiánya a gond, hanem az is, hogy a meglévők kétharmada elavult készülék, az intézmények felének pedig nincs pénze a karbantartásra.

(Népszava)

