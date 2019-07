A férfi elárulta, mit mond VV Fanni szüleinek, ha találkoznak.

A nyomkövető, amit a VV Fanni-ügy gyanúsított lábára helyeztek, nemrégiben szökést jelzett. Mint azt a Blikk is megírta, másfél év után házi őrizetbe került a VV Fanni-ügy gyanúsítottja, ám ennek az egykori valóságshow-szereplő családja nem örült: attól tartanak, hogy a férfi szökni próbál. Nyomkövetője nemrégiben jelzett is, így a rendőrök egyből siettek a helyszínre.

– mondta a Borsnak dr. Brodmann Péter, aki hozzátette: a férfi nyomkövetője korábban is jelzett már.

Előfordult, hogy egyszer csak elkezdett otthon rezegni a lábán a készülék, jelezve, hogy László zónát sértett. Persze, azonnal felhívta a rendőrséget, hogy tudassa, esze ágában sincs szökni. A rendőrök közölték vele, hogy náluk semmit sem jelzett a nyomkövető. Hát, ennyire akar szökni – mondta dr. Brodmann Péter, akin keresztül a VV Fanni-ügy gyanúsítottja üzent is.

Tudom, hogy hibáztam, és nagyon bánt a dolog. Most már nekem is meggyőződésem, hogy akiknek átadtam Fannit, nem tisztességes céllal jöttek, nem orvoshoz vitték, és rossz emberek. Sajnálom, hogy Fanni nem tud jelentkezni, és rettentően bántana, ha kiderülne, hogy valami rossz történt vele. A tárgyaláson nyilvánosan szeretnék bocsánatot kérni a családjától és a saját szeretteimtől is