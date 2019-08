Megszólalt az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója

Előjegyzést vezetünk be, időpontra érkeznek majd a betegek – közölte Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója.

Interjút adott a Népszavának az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Polgár Csaba, amelyben elismerte, hogy nem működött a rendszer, de a a káoszról beszámoló médiumokat vádolja hangulatkeltéssel.

A főorvos közölte, hogy augusztus elsejétől él az elektronikus előjegyzési rendszer a kemoterápiára váró pácienseknek. Így nem kell órákkal a kezelések előtt várniuk a daganatos betegeknek, hogy bejussanak a kezelésre. Igaz, a kórház szerint korábban sem kellet volna, most valamiért mégis változtatnak a renden. Megszüntetik például a sorszámhúzást, ami felett teljesen elveszítette a kontrollt a kórház, és már a sorszámért is kézműves sorszámot kellet szerezni korábban, mint az a fent linkelt riportunkból kiderül.

A várótermek ajtaját 7 órakor kinyitjuk. Augusztus 1. után is megnyitjuk a kapukat a betegek előtt, de ettől nem fog hamarabb elkezdődni a betegellátás. Visszautasítom azokat a vádakat, hogy embertelen intézkedéseket és körülményeket teremtenénk. Mindent megteszünk a daganatos betegek gyógyulásáért

– mondta az igazgató, aki szerint a betegeknek nem is feltétlenül kellene Budapestre utazniuk az ellátásért.

Az orvos arról is beszélt, hogy szerinte lapunk , és más médiumok újságírói is csak zaklatták a betegeket, és „szükséges jogi lépéseket ” megtették. Emellett a közvélemény dezinformálását is emlegette Polgár Csaba.

