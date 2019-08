Tarlós Karácsonyról: "sunnyog, dzsoggol, imitál" és Gyurcsány "felmosta vele a mellékhelyiséget"

Tarlós István főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjút. Tarlós szerint Karácsony Gergely blöfföl. A főpolgármester beszélt arról is, Budapest 2010-es elvesztése nagyon fáj egyes ellenzékieknek, nem válogatnak a módszerekben, az utóbbi időben néha kifejezett rosszindulattal találja magát szembe.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– mondta Tarlós az ellenfeleiről a Magyar Hírlapnak adott interjújában.

Hozzátette:

Tarlós szerint Karácsony „miniszterelnöki kampányt folytat, állami ügyeket erőltet, ami azért furcsa, mert ezekben a főpolgármesternek semmilyen mozgástere nincs”. A zuglói polgármester kampányáról azt mondta, hogy „zsigeri, gerjesztett negatív indulatokra alapozott”.

Hozzátette:

Elmondta az is, hogy szerinte "alapjában Karácsony Gergely is politikai szerencselovag".

Közölte:

Még mindig Karácsonyról beszélve hozzátette:

Jelenlegi pártja lényegében virtuális, de hány párttal, koalícióval került kapcsolatba, alapított, vert szét, csatlakozott, miket mondott például arra az MSZP-re, amelynek most a jelöltje? Egészen pontosan ezt: „Jobban utálom az MSZP-t, mint a Fideszt.” Kijelenti, hogy száz százalékban bízik Gyurcsány Ferencben, akiről viszont korábban azt közölte, Unicumot kellett innia, hogy elfogadja a személyét, és aki egyébként két hónapja győzelemre alkalmatlannak minősítette Karácsonyt, és felmosta vele a mellékhelyiséget. Alapító tag volt az LMP-ben, amit gyakorlatilag szétvert, összefogott az Együtt-tel, azt is felrúgta, de még lehetne tovább sorolni. Karácsony nem baloldali ember. Egyszerűen mindig azt az utat keresi, ahol valamilyen pozíciót remél, most is ezt a technikát követi.