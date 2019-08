Jön a hétvége, persze, hogy nem lesz strandidő

Visszakacsint a nyár egy pillanatra: az eső lába ugyan lógni fog, de meleggel is találkozunk szombaton.

A Brit-szigetektől északnyugatra, nyugatra ciklon örvénylik, emiatt arrafelé többnyire erősen felhős az ég, helyenként esik az eső. Szintén ciklon okoz felhős, csapadékos időt Oroszország európai részén. Szárazföldünk többi területén jellegtelen a nyomási mező, változóan felhős az ég, és elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi, északkeleti vidékén többnyire 12 és 23, középen pedig 24 és 30 fok között változik. A legmelegebb délen van, ahol a délutáni órákra általában 30-36 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félsziget déli tájain helyenként 37 fokot is mérnek.

Szombat estig a Kárpát-medence fölé nyugat felől kezdetben egyre nedvesebb, majd kissé szárazabb, labilis légállapotú, néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, emiatt eleinte többfelé, majd szórványosan alakul ki zápor, zivatar, néhol jelentős mennyiségű csapadékra számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, – a hevesebb zivatarok a déli országrészben várhatók –, majd az éjszaka második felétől nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre inkább keleten valószínű eső, zápor. Jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás.

Szombaton keleten is csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, napközben már gomolyfelhős, napos időre számíthatunk elszórtan záporral, zivatarral. Éjszaka megélénkül, szombaton helyenként meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Zivatarok idején pénteken és szombaton is erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 27 fok között valószínű.

Forrás: MTI