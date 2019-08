A főváros közepére tervezik az új cirkuszt

A Magyar Közlönyben este megjelent kormányhatározat Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak nevezi azt a beruházást, amelyet a Nyugati pályaudvar melletti Eiffel tér és a Podmaniczky utca, illetve a Ferdinánd híd és a vasúti pálya közti területen kívánnak megvalósítani.

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek kell gondoskodnia az önálló telkek kialakításáról és a rajtuk található vasútüzemi elemek kiváltásáról. A kormány arról is döntött, hogy egyes kiszolgáló funkciók továbbra is a célra jelenleg használt helyeken működjenek, továbbá hogy korszerűsítsék az egész beruházást lebonyolító és majdan üzemeltető Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kezelésében lévő cinkotai és zuglói ingatlant is.

A határozat a Liget Projektre hivatkozik, mert bár az új helyszín nem a Városligetben van, a mostani Fővárosi Nagycirkusz ott működik, és két évvel ezelőtt a Liget átalakításával összefüggésben döntötték el, hogy új helyre kerüljön. Igaz, akkor a ma már nem létező Fejlesztési Minisztériumnak és az EMMI-nek (Seszták Miklós és Balog Zoltán akkori minisztereknek) 2017. november 15-i határidőt adtak a javaslattételre.

Egyelőre nincs szó arról, hogy mindez mibe fog kerülni, hanem Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének ezután kell javaslatot tennie a beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő előkészítési feladatairól, az előkészítés forrásigényéről és ütemezéséről. A határidő szokatlan: azonnal! Azt azonban kimondták, hogy mivel a cirkusz bevétele csökkenni fog a változások miatt, működését a Liget Projekt költségvetéséből is lehet finanszírozni.

A kormány mindig a saját tagjainak osztja ki a feladatokat, de mivel Kásler Miklós nemrég cirkuszművészeti miniszteri biztossá nevezte ki Fekete Péter kulturális államtitkárt, a munka zömét bizonyára neki kell elvégeznie.

