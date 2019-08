A fideszes politikus kólabojkottot hirdetett a melegbarát plakátok miatt

Váratlanul nagy felháborodás tört ki a Coca-Cola azonos neműek közti szerelem elfogadását hirdető reklámjai miatt.

Felháborodást okoztak kormányoldalon a Coca-Cola BKV-megállókba kihelyezett #loveislove feliratú reklámplakátjai, amelyeken egynemű párok csókolóznak.

A plakátokról több kormánypárti lap is felháborodva számolt be, elindult egy online petíció is az eltávolításukért, a fideszes parlamenti képviselő, Boldog István pedig bejelentette, hogy nem iszik több kólát, amíg le nem szedik a plakátokat.

Megkérdeztük a Fideszt, hogy mit gondolnak Boldog akciójáról, de meglehetősen rejtélyesen fogalmaztak, nem tudjuk eldönteni ez alapján, hogy mi a párt hivatalos véleménye:

Magyarország szabad ország, ezért mindenki szabadon eldöntheti, hogy iszik-e Coca Colát

