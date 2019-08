Egyre melegszik az idő, a hét közepére kánikula lesz

Szerdáig a ciklonok és frontjaik hazánktól északra vonulnak el. A Kárpát-medence fölé délnyugati áramlással egyre melegebb és alapvetően száraz levegő áramlik. Csütörtökön azonban hidegfront érkezik északnyugat, nyugat felől.

Délelőtt szinte felhőtlen lesz az ég, majd délután nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk, gomolyfelhők képződnek, de továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Elsősorban a Kisalföldön, az északi hegyekben és északkeleten alakulhatnak ki délutáni záporok, egy-egy zivatar sem kizárt. A nyugatira, délnyugatira forduló szél napközben az Észak-Alföldön, északkeleten megélénkül, zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között várható. Késő este általában 16, 21 fok valószínű, de a nagyobb városokban és a Balaton partján kissé enyhébb is lehet az idő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com