Útinform: baleset miatt lassul a forgalom az M3-as hatvani szakaszán

Budapst körül alakul a torlódás, az M0-s déli szakaszán már most is vannak nagy belassulások. Záhonynál már most két órás a kocsisor.

Az Útinform hétfő reggeli jelentése szerint a következő a helyzet az utakon:

- Az M0-s autóúton a déli szakaszon az M5-ös autópálya felől, az M1-es autópálya felé lelassult a haladás, negyed órás menetidő növekedéssel kell számolni. Az ellenkező irányban egyelőre folyamatos a haladás. A keleti szakaszon a 48-as km-nél az M3-as felől az M5-ös felé vezető oldalon két személyautó karambolozott. Egy sávot lezártak a Maglódi csomópont előtt. 2-3 km-es a torlódás.

Fotó: Illusztráció/police.hu

- Az M3-as autópályán, Hatvan közelében az 53-as km-nél baleset történt. A sérült járművek elfoglalják a forgalmi sávokat. A mentés idejére megállították a forgalmat. A torlódás jelentős, több km-es. Aki teheti az 59-es Hatvan-kelet csomópontnál vagy az 55-ös km-nél a Hatvan-Nyugat csomópontnál a 3-as főút felé kerülhet. Visszatérni Kerekharasztnál lehet a pályára.

Erősödik a reggeli forgalom, a főváros felé vezető oldalon, többek között:

- az M3-as autópályán, Hatvan valamint Bag térségében, illetve az M0-s autóúti csomóponttól,

- az M2-es autóúton Göd térségében,

- a 4-es főúton Monornál, valamint

- a 31-esen Mendénél.

A 6-os főúton, Rácalmásnál a 62-es km-nél egy kisteherautó kigyulladt. Az oltási munka már véget ért, de továbbra is félpályás lezárás van érvényben.

- A 4-es főúton, Szolnok elkerülő szakaszán, a 100-as és 102-es km között a 442-es úti csomópontban, burkolat- és hídfelújítási munkát végeznek. A Holt-Tisza hídon közel 300 méter hosszú félpályás lezárásra kell számítani. Jelzőlámpa szabályozza az áthaladási elsőbbséget, emiatt lelassult a haladás, torlódásra kell készülni.

Határinformáció:

- A magyar-ukrán határon Záhonynál a kilépő oldalon a személygépjárművek várakozási ideje jelenleg 2 óra.

- A magyar-horvát határon, Letenyénél az M7-es autópálya határátkelőnél a kilépő oldalon néhány száz méteres a kocsisor. Negyed óra várakozási idővel lehet számolni.